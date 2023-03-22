В Днепре кот, который четыре дня просидел на дереве, ищет хозяев

Об этом сообщили в сообществе по поиску потерянных животных.

По словам днепрянки Татьяны, котика спасли из дерева на улице Квитки Цисык, 16. Пушистик четыре дня просидел на высоте шестого этажа. Чрезвычайники не смогли сразу снять кота с дерева, потому что не хватало лестницы по высоте.

С третьего раза кота удалось спустить вниз. Для этого спасатели привезли 30-метровую лестницу. Сейчас рыжий красавец на временной передержке у одного из чрезвычайников. Четверолапый до сих пор находится в шоковом состоянии, кусается, мяукает и отказывается от еды.

Горожане отмечают, что кот мог потеряться, потому что выглядит опрятным и домашним. Если вы узнали в нем своего кота, то обращайтесь по телефону: 0507322102 – Татьяна.

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Напомним, ранее мы уже писали об этом коте, который мяукал на всю улицу и просидел на дереве несколько дней.