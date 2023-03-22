У Дніпрі жінка знайшла на кухні труп свого чоловіка

У Дніпрі в багатоквартирному будинку сталося вбивство.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Софії Ковалевської. За словами поліції, виклик від місцевої мешканки надійшов близько 16 години 21 березня. Жінка розповіла, що знайшла на кухні тіло свого чоловіка без ознак життя.

Як з’ясували поліцейські, між чоловіком та його знайомим виник конфлікт, під час якого зловмисник ударив хазяїна квартири ножем. На жаль, від отриманих травм той загинув на місці.

Чоловіку було 43 роки. Нападником виявився 40-річний мешканець Марганця. Зловмисника затримали та відвезли до відділку. На місці вбивства знайшли знаряддя злочину – кухонний ніж.

22 березня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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