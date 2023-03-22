Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі жінка знайшла на кухні труп свого чоловіка

Сьогодні 15:20
просмотров

У Дніпрі в багатоквартирному будинку сталося вбивство.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка знайшла на кухні труп свого чоловіка

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

Інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Софії Ковалевської. За словами поліції, виклик від місцевої мешканки надійшов близько 16 години 21 березня. Жінка розповіла, що знайшла на кухні тіло свого чоловіка без ознак життя. 

Як з’ясували поліцейські, між чоловіком та його знайомим виник конфлікт, під час якого зловмисник ударив хазяїна квартири ножем. На жаль, від отриманих травм той загинув на місці. 

Чоловіку було 43 роки. Нападником виявився 40-річний мешканець Марганця. Зловмисника затримали та відвезли до відділку. На місці вбивства знайшли знаряддя злочину – кухонний ніж. 

22 березня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі жінка знайшла на кухні труп свого чоловікаУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Київщині мати викинула немовля з вікна 5 поверху: хлопчик помер в лікарні
    новини України
    Сьогодні 15:30
    На Київщині мати викинула немовля з вікна 5 поверху: хлопчик помер в лікарні

    У Київській області сталася жахлива трагедія.

    10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарби
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:06
    10 маловідомих фактів про річку Дніпро: тут мешкає найбільший гризун Євразії та лежать козацькі скарби

    Сьогодні відзначається Всесвітній день водних ресурсів. 97% води по всій…

    У Дніпрі кіт, який чотири доби просидів на дереві, шукає господарів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:25
    У Дніпрі кіт, який чотири доби просидів на дереві, шукає господарів

    У Дніпрі кіт, якого врятували з високого дерева, шукає господарів.

    У центрі Дніпра зіткнулися Tesla та таксі: рух ускладнено
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:37
    У центрі Дніпра зіткнулися Tesla та таксі: рух ускладнено

    Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

    Наверх