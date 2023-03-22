Ведущий «Орла и решки» из Днепра перешел на украинский: «Кнопка перевода есть у всех»

Известный днепровский блогер Кирилл Макашов, прославившийся короткими и остроумными видеороликами по изучению английского, а также участием в тревел-шоу "Орел и Решка" в роли ведущего, решил перейти на украинский.

Это решение было сложным для блогера, ведь свою аудиторию он собирал очень долго и она преимущественно русскоязычная. Но несмотря на это и упреки некоторых подписчиков, мол, «ему запретили говорить на русском, надавили», Кирилл хочет развивать украиноязычный контент и делать его самым крутым.

И почему же, наконец, я решил перейти на украинский? Несмотря на мнение «экспертов» в комментариях, могу сказать откровенно — мне хочется, чтобы украинское медийное пространство стало самым крутым. Это огромная поддержка своих людей. Я хочу, чтобы на ютубе всегда было что посмотреть за завтраком или ужином, а в инсте всегда можно было бы с чего-то посмеяться, пока едешь на работу. … Я понимаю, что какое-то время будет тяжело и некомфортно, но сейчас я хочу представлять себя как украиноязычный блогер и быть частью украиноязычного интернет-пространства для украинцев. Пока это с точки зрения блогинга не выгодная позиция, но в задницу ту выгоду, — написал Кирилл.

И добавил, что «кнопка перевода есть у всех, поэтому поймут все».

Подписчики Кирилла преимущественно положительно отреагировали на такие изменения: «Это сильно», «Кирилл, очень ценю такие шаги, и верю, что все у Вас получится!!!» Язык – это наша идентификация, все будет Украина», «Поддерживаю вас всем сердцем».

Конечно, есть и недовольные, и расстроенные пользователи: “У меня с кнопкой перевода получилась фигня. Не буду тратить время на попытку понять о чем речь. отписка”, “Очень жаль! Я молдаванка и, к сожалению, по-украински ничего не понимаю.. Я обожала ваш блог и ваше чувство юмора. Жаль, что больше ничего не пойму! Удачи вам”.

Напомним, ранее мы писали, что ведущий «Орла и решки» из Днепра поздравил женщин с 8 марта и получил много критики в сети.

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