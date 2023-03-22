Скоро відкриття: у Дніпрі Mcdonalds шукає співробітників

Компанія обіцяє платити 103,5 грн/год. до відрахування податку.

Уже у квітні у Дніпрі має відкритися Mcdonalds.

Про це повідомляли як у компанії, так і місцеві діячі. Наприклад, головний художник міста Сергій Білий писав, що мережа закладів швидкого харчування подала документи на вивіски у Дніпрі.

Також уже біля самих закладів були помічені працівники – вони наводили порядок.

А ось нещодавно на сайті пошуку роботи з’явилися вакансії від Mcdonalds.

Компанія обіцяє платити 103,5 грн/год. до відрахування податку. Від кандидата вимагають: вік – 18 років і старше, любов до спілкування та бажання розвиватися та зростати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі скоро відкриється Макдональдс: як змінились ціни за час війни.

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