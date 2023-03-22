Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Скоро відкриття: у Дніпрі Mcdonalds шукає співробітників

Сьогодні 17:25
просмотров

Компанія обіцяє платити 103,5 грн/год. до відрахування податку.

Новости Днепра про Скоро відкриття: у Дніпрі Mcdonalds шукає співробітників

Уже у квітні у Дніпрі має відкритися Mcdonalds.

Про це повідомляли як у компанії, так і місцеві діячі. Наприклад, головний художник міста Сергій Білий писав, що мережа закладів швидкого харчування подала документи на вивіски у Дніпрі.

Також уже біля самих закладів були помічені працівники – вони наводили порядок.

А ось нещодавно на сайті пошуку роботи з’явилися вакансії від Mcdonalds.

Новости Днепра про Скоро відкриття: у Дніпрі Mcdonalds шукає співробітників

Компанія обіцяє платити 103,5 грн/год. до відрахування податку. Від кандидата вимагають: вік – 18 років і старше, любов до спілкування та бажання розвиватися та зростати.

Новости Днепра про Скоро відкриття: у Дніпрі Mcdonalds шукає співробітників

Новости Днепра про Скоро відкриття: у Дніпрі Mcdonalds шукає співробітників

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі скоро відкриється Макдональдс: як змінились ціни за час війни.

Читайте також:

 

Новости Днепра про Скоро відкриття: у Дніпрі Mcdonalds шукає співробітниківУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Міг згоріти живцем: у Кам’янському вогнеборці врятували чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:47
    Міг згоріти живцем: у Кам’янському вогнеборці врятували чоловіка

    У вівторок, 21 березня, о 15:33 на лінію «101» повідомили…

    Ведучий “Орла і решки” з Дніпра перейшов на українську: “Кнопка перекладу є в усіх” 
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:00
    Ведучий “Орла і решки” з Дніпра перейшов на українську: “Кнопка перекладу є в усіх” 

    Відомий дніпровський блогер Кирило Макашов, який прославився короткими та дотепними…

    З’явилися нові деталі скандалу з водієм автобусу в Кривому Розі, який облаяв пасажира з інвалідністю
    Новини Дніпра
    Вчора 17:49
    З’явилися нові деталі скандалу з водієм автобусу в Кривому Розі, який облаяв пасажира з інвалідністю

    Омбудсмен прокоментував випадок з водієм, який образив пасажира з інвалідністю

    Закопав в ямі на подвір’ї: на Дніпропетровщині знайшли труп чоловіка, який зник два місяці тому
    Новини Дніпра
    Вчора 16:45
    Закопав в ямі на подвір’ї: на Дніпропетровщині знайшли труп чоловіка, який зник два місяці тому

    На Дніпропетровщині чоловік сховав труп в дворі свого будинку.

    Наверх