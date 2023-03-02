У квітні у Дніпрі планують відкрити McDonald’s, – ЗМІ

24 лютого після початку повномасштабного вторгнення рф McDonald’s закрив усі свої заклади в Україні.

Компанія пояснила, що це з міркувань безпеки.

Уже в вересні 2022 року перші ресторани McDonald’s знову відкрилися у Києві. Пізніше – у Броварах, Вінниці, Львові, Житомирі, Луцьку тощо.

Тепер мережа ресторанів оголосила, що відновлює роботу в кількох містах у південній та східній частині країни. Зокрема ресторани відкриються в Одесі та Дніпрі.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, повідомляє Forbes.

Зазначається, що наступний етап поновлення роботи потребує відновлення ланцюжків постачання, зокрема логістичних, тому займає більше часу.

Планується відкрити McDonald’s в Одесі наприкінці березня, у Дніпрі та кількох інших містах – наприкінці квітня. Однак плани компанії можуть коригуватися залежно від поточної безпекової ситуації в містах і регіонах.

Ресторани працюватимуть згідно з розширеними протоколами безпеки, запровадженими у всіх відкритих закладах в Україні.

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