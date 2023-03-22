На заправке в Днепре взорвалась колонка с топливом (ВИДЕО)

22 марта на заправке на Запорожском шоссе взорвалась колонка с топливом. Об этом сообщают днепряне с места происшествия. Очевидцы говорят, что услышали громкий звук, похожий на взрыв.
Предварительно известно, что никто не пострадал. На месте взрыва возникло небольшое возгорание. Сообщается, что на АЗС приехали спасатели. Судя по видео, на заправке незначительные разрушения.
Напомним, сегодня жителей Днепра предупреждали о промышленных взрывах на Рыбальском карьере. А на проспекте Богдана Хмельницкого в результате ДТП перевернулся грузовик «Эпицентра», который перевозил технику.
Кроме того, администраторов телеграмм-каналов, которые отслеживают движение ракет и сообщают о взрывах, могут привлечь к уголовной ответственности.
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