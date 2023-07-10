Щенок упал в уличную уборную: его спасли чрезвычайники

В ГСЧС обратился днепрянин, который сообщил, что не может самостоятельно спасти свою собачку.

Оказалось, что щенок упал в недействующую уличную уборную на территории частного двора.

Чрезвычайщики демонтировали постройку, подняли четырехлапого на поверхность и передали хозяину.

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