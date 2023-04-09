В Днепре в самом разгаре сезон сакур.

В Днепре уже начался сезон сакуры. Обычно деревья начинают цвести в середине апреля, но в этом году первые из них зацвели еще в конце марта.

В нашем городе есть несколько локаций, где растут эти очаровательные деревья, и мы решили рассказать вам, где можно увидеть или сделать фото с самым популярным символом весны.

Аллея сакур на территории университета железнодорожного транспорта

Это, наверное, одна из самых известных локаций, где можно увидеть аллею сакур. И некоторое время было едва ли не единственным местом, где цвели эти деревья.

Сакуры на Набережной Победы

Вдоль набережной, вблизи сквера «Прибрежного», можно увидеть несколько десятков деревьев сакуры. Кстати, здесь они расцвели едва ли не самыми первыми. Мы уже публиковали фото волшебных деревьев. Если вы живете рядом или собираетесь в эту часть города — обязательно остановитесь здесь и сделайте фото.

Сквер Героев

В сквере «Героев», расположенном рядом с проспектом Поля, тоже есть несколько деревьев сакуры. Кроме того, здесь уже расцвели крокусы и собираются цвести магнолии.

Аллея из 20 сакур у памятника Янгелю

Несколько лет назад, вблизи памятника академику Янгелю, на одноименной улице, высадили аллею из 20 сакур. За это время деревья уже подросли, поэтому должны обильно цвести характерным розовым цветом.

Сакуры в «Новокодакском» парке

В «Новокодакском» парке уже также расцвели сакуры.

Как отметили сотрудники парка, розовые тучи сакуры, ярко-желтые кусты форзиции на фоне изумрудного газона и кустов можжевельника радуют глаз посетителей парка «Новокодакский» и аллеи по улице Мониторной.

Отметим, что в Днепре наиболее распространенный сорт декоративной японской вишни называется «Kanzan». Этот сорт назван в честь японской горы. Приподнятые ветки деревьев образуют крону в виде перевернутого конуса. Этот вид устойчив к низким температурам, поэтому хорошо прижился у нас и привык к украинским зимам.

Отметим, что сезон сакур будет длиться около 2 недель, в зависимости от того, когда зацвели деревья. Некоторые начали цвести раньше, а некоторые еще только ждут своего звездного времени, поэтому не медлите, времени мало.