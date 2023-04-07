На Днепропетровщине разыскивают женщину и мужчину: нужна ваша помощь

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Так, 34-летняя Наталья Дзюба 21 января ушла с места жительства и не вернулась.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.
Если вы видели женщину или знаете где она может быть, сообщите об этом по номерам: (098)-650-02-01 или 102.
47-летний Денис Биленко 1 апреля ушел с места жительства и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые.
Был одет: черные джинсовые брюки, черная куртка, черные кожаные туфли, бейсболка.
Если вам известна любая информация о возможном местонахождении без вести пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефонам: (098)-650-02-01 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что жителя Днепра, пропавшего без вести 4 месяца назад, нашли мертвым.
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