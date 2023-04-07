На Днепропетровщине разыскивают женщину и мужчину: нужна ваша помощь

Полиция разыскивает в Днепропетровской области 34-летнюю Наталью Дзюбу и 47-летнего Дениса Биленко.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Так, 34-летняя Наталья Дзюба 21 января ушла с места жительства и не вернулась.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.

Если вы видели женщину или знаете где она может быть, сообщите об этом по номерам: (098)-650-02-01 или 102.

47-летний Денис Биленко 1 апреля ушел с места жительства и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет: черные джинсовые брюки, черная куртка, черные кожаные туфли, бейсболка.

Если вам известна любая информация о возможном местонахождении без вести пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефонам: (098)-650-02-01 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что жителя Днепра, пропавшего без вести 4 месяца назад, нашли мертвым.

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