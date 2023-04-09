Сезон сакури в Дніпрі: ТОП-5 локацій, де можна побачити та зазняти рожеві дерева (ФОТО)

У Дніпрі вже почався сезон сакури. Зазвичай, дерева починаються квітнути в середині квітня, але цьогоріч перші з них зацвіли ще в кінці березня.
У нашому місті є декілька локацій, де ростуть ці чарівні дерева, і ми вирішили розповісти вам, де можна побачити або зробити фото з найпопулярнішим символом весни.
Алея сакур на території університету залізничного транспорту
Це, напевне, одна із найвідоміших локацій, де можна побачити алею сакур. І деяких час була чи не єдиним місцем, де квітнули ці дерева.
Сакури на Набережній Перемоги
Вздовж набережної, поблизу скверу “Прибережного” можна побачити декілька десятків дерев сакури. До речі, тут вони розквітнули чи не найпершими. Ми вже публікували фото чарівних дерев. Якщо живете близько або збираєтесь в цю частину міста – обов’язково зупиніться тут та зробіть фото.
Сквер Героїв
У сквері “Героїв”, що розташований поруч з проспектом Поля теж є декілька дерев сакури. Крім цього, тут вже розцвіли крокуси та збираються цвісти магнолії.
Алея з 20 сакур біля пам’ятника Янгелю
Декілька років тому, поблизу пам’ятника академіку Янгелю, що на одноіменній вулиці, висадили алею з 20 сакур. За цей час дерева вже підросли, тому повинні рясно квітнути характерним рожевим цвітом.
Сакури в “Новокодацькому” парку
У “Новокодацькому” парку вже також розквітнули сакури.
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