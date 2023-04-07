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В Днепре вандалы разбили Ледовую арену (ФОТО)

Сегодня 12:06
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В Днепре неизвестные побили окна ледовой арены.

Новости Днепра про В Днепре вандалы разбили Ледовую арену (ФОТО)

Инцидент произошел в ночь на 7 апреля, сообщает «ДніпроTV». Неизвестные ночью избили окна здания Ледовой арены на Набережной Заводской.

Придя утром на работу, сотрудники увидели разбитые стекла на дверях и окнах фасада здания. Отмечается, что руководство арены уже обратилось в полицию.

Последствия «атаки» можно увидеть на фото.

Новости Днепра про В Днепре вандалы разбили Ледовую арену (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре вандалы разбили Ледовую арену (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре вандалы разбили Ледовую арену (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре вандалы разбили Ледовую арену (ФОТО)

Напомним, ранее вандалы разбили сквер Семенова на левом берегу. По предварительным подсчетам, ущерб может составлять десятки тысяч гривен.

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Новости Днепра про В Днепре вандалы разбили Ледовую арену (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре вандалы разбили Ледовую арену (ФОТО)Русский

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