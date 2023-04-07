Подключил к павербанку: в Днепре спасают парня из Никополя, у которого в руке взорвался детонатор

В Никопольском районе парень травмировался из-за детонатора.

Об инциденте рассказала медик Валентина Марченко.

1 апреля к медикам никопольской станции экстренной медицинской помощи обратились местные жители, которые сообщили, что в руках 16-летнего парня разорвался неизвестный предмет. Приехав по вызову, фельдшеры увидели травмированного подростка.

У юноши были ранения кистей обеих рук, левой стороны грудной клетки, левой стороны живота и левого бедра. Тело было иссечено мелкими осколками, а в рваных ранках были кусочки металла. Медики обезболили парня, наложили повязки и госпитализировали его в местную больницу.

Его состояние медики оценили, как средней степени тяжести, глубоких проникающих повреждений, по крайней мере, визуально, обнаружено не было. В никопольской больнице ему хирургически обработали раны и решили перенаправить в медучреждение в областном центре.

Как рассказал пострадавший, он нашел на улице странный металлический предмет, который выглядел как трубка диаметром 3 см и длиной 10 см, из которой торчали провода. Парень забрал ее домой, где подсоединил их к павербанку. Именно в этот момент раздался взрыв. Позже выяснилось, что это был детонатор.

В полиции отметили, что нанести смертельные раны детонатор не может, но покалечить — да.

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