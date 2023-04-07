Подключил к павербанку: в Днепре спасают парня из Никополя, у которого в руке взорвался детонатор

Об инциденте рассказала медик Валентина Марченко.
1 апреля к медикам никопольской станции экстренной медицинской помощи обратились местные жители, которые сообщили, что в руках 16-летнего парня разорвался неизвестный предмет. Приехав по вызову, фельдшеры увидели травмированного подростка.
У юноши были ранения кистей обеих рук, левой стороны грудной клетки, левой стороны живота и левого бедра. Тело было иссечено мелкими осколками, а в рваных ранках были кусочки металла. Медики обезболили парня, наложили повязки и госпитализировали его в местную больницу.
Его состояние медики оценили, как средней степени тяжести, глубоких проникающих повреждений, по крайней мере, визуально, обнаружено не было. В никопольской больнице ему хирургически обработали раны и решили перенаправить в медучреждение в областном центре.
Как рассказал пострадавший, он нашел на улице странный металлический предмет, который выглядел как трубка диаметром 3 см и длиной 10 см, из которой торчали провода. Парень забрал ее домой, где подсоединил их к павербанку. Именно в этот момент раздался взрыв. Позже выяснилось, что это был детонатор.
В полиции отметили, что нанести смертельные раны детонатор не может, но покалечить — да.
Читайте также:
Автор:
Полиция разыскивает в Днепропетровской области 34-летнюю Наталью Дзюбу и 47-летнего…
Без паники!
Благодаря служебному псу Баю полицейские за считанные часы установили злоумышленника,…
В Кривом Роге изъяли троих детей, живших в антисанитарных условиях.
Озеро на жилмассиве Красный Камень в Днепре появилось более 50 лет назад. В карьере раньше добывали гранит, а потом его затопили грунтовые воды и сейчас это одно из любимых мест для летнего времяпровождения жителей района.
Полиция разыскивает в Днепропетровской области 34-летнюю Наталью Дзюбу и 47-летнего Дениса Биленко.
Подростки из Днепра взобрались на кресты и делали фото.
Без паники!
В Днепре неизвестные побили окна ледовой арены.
У мужчины изъяли психотропов на полмиллиона гривен.
В Днепре пробки из-за аварии.
Дети – цветы нашей жизни!
Нашли мертвым мужчину, которого искали 4 месяца.
В днепровской реанимации спасают девушку, отравившуюся морепродуктами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!