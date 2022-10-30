Сеульская трагедия: из-за давки во время празднования Хэллоуина погиб 151 человек

В ночь на 30 октября в Сеуле проходило массовое празднование Хэллоуина.
Отмечается, что в Итевоне (один из районов столицы Южной Кореи) произошла давка. Она началась в узком переулке, соединяющем две центральные улицы. По предварительным данным, часть людей могла перецепиться, а толпа сзади продолжала давить на них. Очевидцы рассказывают, что люди падали как домино, но не могли подняться.
Известно о 151 погибшем, еще 82 человека получили ранения.
Основная причина смерти большинства из погибших – остановка сердца из-за удушья.
Отмечается, что празднование этого года стало первой массовой мерой после отмены карантинных ограничений. По предварительным подсчетам, на улицах собралось около 100 тысяч человек.
В Корее объявили траур по погибшим.
На первом фото тот же переулок, где погибли люди.
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Яна Юхименко
Автор:
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