Сеульская трагедия: из-за давки во время празднования Хэллоуина погиб 151 человек

Из-за давки в столице Южной Кореи Сеули погиб 151 человек.

В ночь на 30 октября в Сеуле проходило массовое празднование Хэллоуина.

Отмечается, что в Итевоне (один из районов столицы Южной Кореи) произошла давка. Она началась в узком переулке, соединяющем две центральные улицы. По предварительным данным, часть людей могла перецепиться, а толпа сзади продолжала давить на них. Очевидцы рассказывают, что люди падали как домино, но не могли подняться.

Известно о 151 погибшем, еще 82 человека получили ранения.

Основная причина смерти большинства из погибших – остановка сердца из-за удушья.

Отмечается, что празднование этого года стало первой массовой мерой после отмены карантинных ограничений. По предварительным подсчетам, на улицах собралось около 100 тысяч человек.

В Корее объявили траур по погибшим.

На первом фото тот же переулок, где погибли люди.

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