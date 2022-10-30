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  • Сеульська трагедія: через тисняву під час святкування Хеллоувіну загинула 151 людина

Сеульська трагедія: через тисняву під час святкування Хеллоувіну загинула 151 людина

Сьогодні 10:37
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Через тисняву в столиці Південної Кореї Сеулі загинула 151 людина.

Новости Днепра про Сеульська трагедія: через тисняву під час святкування Хеллоувіну загинула 151 людина

У ніч на 30 жовтня в Сеулі відбувалося масове святкування Хеллоуіну.

Зазначається, що Ітевоні (один із районів столиці Південної Кореї) сталася тиснява. Вона почалася у вузькому провулку, який з’єднує дві центральні вулиці. За попередніми даними, частина людей могла перечипитися, а натовп позаду продовжував тиснути на них. Очевидці розповідають, що люди падали як доміно, але не могли підвестися.

Відомо про 151 загиблого, ще 82 людей отримали поранення.

Основна причина смерті більшості із загиблих – зупинка серця через задуху.

Зазначається, що цьогорічне святкування стало першим масовим заходом після скасування карантинних обмежень. За попередніми підрахунками, на вулицях зібралося близько 100 тисяч людей.

У Кореї оголосили жалобу за загиблими. 

На першому фото, той самий провулок, де загинули люди. 

Новости Днепра про Сеульська трагедія: через тисняву під час святкування Хеллоувіну загинула 151 людина

Новости Днепра про Сеульська трагедія: через тисняву під час святкування Хеллоувіну загинула 151 людина

Новости Днепра про Сеульська трагедія: через тисняву під час святкування Хеллоувіну загинула 151 людина

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Новости Днепра про Сеульська трагедія: через тисняву під час святкування Хеллоувіну загинула 151 людинаУкраїнська

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