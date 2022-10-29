В Сеуле во время празднования Хэллоуина 59 человек погибли, 150 получили травмы

Сегодня в Сеуле местные жители празднуют Хэллоуин.

В районе Итхэвон собралось более 100 тысяч человек. К сожалению, этот праздник закончился трагедией.

Как сообщают СМИ, более 50 человек, принимавших участие в праздновании Хэллоуина, погибли. У них произошла «остановка сердца».

Причиной стала давка.

Кроме того, экстренные службы сообщили примерно о 150 пострадавших. Большинство из них госпитализированы. Среди пострадавших преимущественно молодые женщины, также среди них есть 10-летняя девочка.

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