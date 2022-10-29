Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Сеуле во время празднования Хэллоуина 59 человек погибли, 150 получили травмы

В Сеуле во время празднования Хэллоуина 59 человек погибли, 150 получили травмы

Сегодня 20:55
просмотров

Сегодня в Сеуле местные жители празднуют Хэллоуин.

Новости Днепра про В Сеуле во время празднования Хэллоуина 59 человек погибли, 150 получили травмы

В районе Итхэвон собралось более 100 тысяч человек. К сожалению, этот праздник закончился трагедией.

Как сообщают СМИ, более 50 человек, принимавших участие в праздновании Хэллоуина, погибли. У них произошла «остановка сердца».

Новости Днепра про В Сеуле во время празднования Хэллоуина 59 человек погибли, 150 получили травмы

Причиной стала давка.

Кроме того, экстренные службы сообщили примерно о 150 пострадавших. Большинство из них госпитализированы. Среди пострадавших преимущественно молодые женщины, также среди них есть 10-летняя девочка.

Читайте также:

Новости Днепра про В Сеуле во время празднования Хэллоуина 59 человек погибли, 150 получили травмыУкраїнська Новости Днепра про В Сеуле во время празднования Хэллоуина 59 человек погибли, 150 получили травмыРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    За российским кораблем: страны Балтии и Польша закрывают въезд гражданам рф
    Новости мира
    08.09.2022 17:01
    За российским кораблем: страны Балтии и Польша закрывают въезд гражданам рф

    Эстония, Литва, Латвия и Польша вводят ограничения на пересечение сухопутной…

    Польша готовится к российскому вторжению
    Новости мира
    07.09.2022 16:46
    Польша готовится к российскому вторжению

    Польша увеличивает финансирование своей армии.

    В Турции черепаха покусала российскую туристку
    Новости мира
    31.08.2022 18:20
    В Турции черепаха покусала российскую туристку

    Врачи обнаружили на теле россиянки гематомы и следы от укусов.

    Кровавые деньги: лоукостер WizzAir возобновляет рейсы в россию
    Новости мира
    11.08.2022 12:23
    Кровавые деньги: лоукостер WizzAir возобновляет рейсы в россию

    В авиакомпании объясняют свое решение большим спросом со стороны пассажиров.

    Последние новости

    Стало известно, сколько днепряне будут платить за электроэнергию во время отопительного сезона
    Стало известно, сколько днепряне будут платить за электроэнергию во время отопительного сезона

    Кабинет Министров Украины продлил действие спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года, в результате чего тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона.

    Сегодня 20:23
    1
    просмотров
    Суббота заканчивается хорошей новостью: как прошел день на Днепропетровщине
    Суббота заканчивается хорошей новостью: как прошел день на Днепропетровщине

    248 сутки полномасштабного военного вторжения рф в Украину подходят к концу.

    Сегодня 19:38
    0
    просмотров
    Помогите опознать: в Новомосковске на трассе обнаружили тело мужчины
    Помогите опознать: в Новомосковске на трассе обнаружили тело мужчины

    Правоохранителям нужна помощь!

    Сегодня 18:56
    0
    просмотров
    Не забудьте перевести часы: Украина ночью переходит на зимнее время
    Не забудьте перевести часы: Украина ночью переходит на зимнее время

    В ночь с 29 на 30 октября в 4 утра украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на один час назад.

    Сегодня 18:17
    1
    просмотров
    В Германии избили несовершеннолетнего парня из Днепра
    В Германии избили несовершеннолетнего парня из Днепра

    В Германии избили несовершеннолетнего парня, который отказался поддерживать слова "слава россии".

    Сегодня 17:44
    0
    просмотров
    Линия фронта еще дальше отошла от Кривого Рога, – военный эксперт
    Линия фронта еще дальше отошла от Кривого Рога, – военный эксперт

    Угроза Кривому Рогу сейчас минимальная.

    Сегодня 16:43
    0
    просмотров
    Обмен пленными: Украина вернула 52-х защитников
    Обмен пленными: Украина вернула 52-х защитников

    Сегодня, 29 октября, прошел очередной обмен пленными.

    Сегодня 16:00
    0
    просмотров
    Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон
    Буданов рассказал, когда ВСУ могут освободить Херсон

    ВСУ, вероятно, деоккупируют Херсон до конца ноября.

    Сегодня 15:37
    1
    просмотров
    В Павлограде мужчина из Днепра на Citroen сбил 14-летнюю девочку и скрылся
    В Павлограде мужчина из Днепра на Citroen сбил 14-летнюю девочку и скрылся

    В пятницу, 28 октября, в Павлограде на перекрестке улиц Днепровской и Можайского произошла авария.

    Сегодня 15:11
    0
    просмотров
    Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя
    Где Инна: муж погибшей во время ракетного удара по АЗС в Днепре пришел в себя

    Вечером 25 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

    Сегодня 14:20
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх