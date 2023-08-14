Сегодня в Днепре популярный трамвай будет курсировать по измененному маршруту: подробности

Сегодня, 14 августа, в Днепре трамваи №12 будут курсировать по измененному маршруту – от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского – без заезда на пл. Старомостовую. Отмечается, что изменения связаны с проведением восстановительных работ по ул. Вартовых неба.
Учитывая сокращение трамвайного маршрута №12, работает временный трамвайный маршрут №7 – пл. Старомостовая – ул. Исполкомовская. Перевозки будут производиться с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что поезда из Днепра в Киев задерживаются на 1,5 часа: что произошло и какие именно.
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