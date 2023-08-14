Поезда из Днепра в Киев задерживаются на 1,5 часа: что произошло и какие именно

Сегодня, 14 августа, ряд поездов из Днепра в Киев и обратно изменят маршрут, из-за этого они будут следовать с задержкой.

Время задержки составит до 1,5 часов.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

Все из-за транспортного происшествия с грузовым поездом в Киевской области – что именно случилось, не уточняют.

Это касается поездов №729 Черкассы – Киев (и обратный рейс), №733 Днепр – Киев (и обратный рейс), №131 Днепр – Львов, №43 Черкассы – Ивано-Франковск (и обратный рейс), №731 Запорожье – Киев (и обратный рейс), а также №790 Киев – Кременчуг, №102 Краматорск – Херсон, №38 Киев – Запорожье, №80 Киев – Днепр.

«Укрзалізниця» максимально оперативно организовала объезд участка, чтобы сократить задержки для поездов: приносим извинения за ситуацию и работаем над скорейшим решением проблемы, — говорится в сообщении.

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