Поезда из Днепра в Киев задерживаются на 1,5 часа: что произошло и какие именно

Время задержки составит до 1,5 часов.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».
Все из-за транспортного происшествия с грузовым поездом в Киевской области – что именно случилось, не уточняют.
Это касается поездов №729 Черкассы – Киев (и обратный рейс), №733 Днепр – Киев (и обратный рейс), №131 Днепр – Львов, №43 Черкассы – Ивано-Франковск (и обратный рейс), №731 Запорожье – Киев (и обратный рейс), а также №790 Киев – Кременчуг, №102 Краматорск – Херсон, №38 Киев – Запорожье, №80 Киев – Днепр.
«Укрзалізниця» максимально оперативно организовала объезд участка, чтобы сократить задержки для поездов: приносим извинения за ситуацию и работаем над скорейшим решением проблемы, — говорится в сообщении.
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