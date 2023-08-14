В Днепре в лесополосе обнаружили повешенным дедушку: что известно

Процесс декоммунизации и дерусификации в Украине, в том числе и Днепре, продолжается. Так, в городе планируют переименовать еще 18 улиц и 6 переулков, названия которых связаны с государством-террористкой.
В сети стало вирусным видео, на котором кондуктор трамвая № 11 в Днепре с криками выгоняет из вагона подростков, которые якобы не заплатили за проезд. Те же в свою очередь доказывали, что купили электронный билет, демонстрируя его на экране смартфона.
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