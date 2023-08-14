В Днепре заминировали недостроенные станции метро и горсовет: что известно

Бывает и такое...

В Днепре в воскресенье в правоохранительные органы поступило 3 сообщения о минировании.

В них говорилось о взрывчатке в Днепровском городском совете, аэропорту, здании редакции одного из СМИ, больницах, здании СБУ, военкоматах, районных судах, а также на всех станциях метро – Покровская, Проспект Свободы, Заводская, Металлургов, Метростроителей, Вокзальная, Театральная, Центральная, Музейная (последние три строятся).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Правоохранители проверили несколько десятков объектов. К счастью, взрывные предметы не были найдены.

Все сообщения оказались ложными.

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