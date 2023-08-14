Сьогодні у Дніпрі популярний трамвай курсуватиме зміненим маршрутом: подробиці

Сьогодні, 14 серпня, у Дніпрі трамваї №12 курсуватимуть зміненим маршрутом – від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського – без заїзду до пл. Старомостової. Зазначається, що зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.
Враховуючи скорочення трамвайного маршруту №12, працює тимчасовий трамвайний маршрут №7 – пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюватимуться з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що потяги із Дніпра до Києва затримуються на 1,5 години: що сталося та які саме.
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