Неделя будет жаркой: на Днепр надвигается антициклон Lotte

В Украину идет антициклон Lotte, который с 14 августа принесет сухую солнечную погоду практически повсюду.
В большинстве областей Украины, в частности, на Днепропетровщине, максимальная температура воздуха будет составлять +27 +33 градуса.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Маковей открывает жаркую неделю в Украине. Все же согласитесь – слишком много жары не было этим летом, – написала она.
По ее словам, жара будет держаться в Днепре и области еще долго.
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Сегодня, 14 августа, ряд поездов из Днепра в Киев и…
Бывает и такое...
Кабинет Министров снял ограничения на выезд за границу военнообязанных, родственники…
На днях в лесополосе в Самарском районе города обнаружили повешенным…
Сегодня, 14 августа, ряд поездов из Днепра в Киев и обратно изменят маршрут, из-за этого они будут следовать с задержкой.
Бывает и такое...
Кабинет Министров снял ограничения на выезд за границу военнообязанных, родственники которых погибли или пропали без вести во время участия в АТО.
На днях в лесополосе в Самарском районе города обнаружили повешенным мужчину.
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
Российские оккупанты продолжают терроризировать Никополь Днепропетровской области. В воскресенье, 13 августа, враг трижды обстрелял город из тяжелой артиллерии.
Процесс декоммунизации и дерусификации в Украине, в том числе и Днепре, продолжается. Так, в городе планируют переименовать еще 18 улиц и 6 переулков, названия которых связаны с государством-террористкой.
В понедельник, 14 августа, частная компания ЦЭК будет проводить в Днепре ремонтные работы, поэтому некоторые потребители останутся без электроснабжения.
В субботу, 12 августа, в Кривом Роге на улице Эдуарда Фукса произошла авария, в результате которой травмировались три человека. Среди них - 8-летняя девочка.
В сети стало вирусным видео, на котором кондуктор трамвая № 11 в Днепре с криками выгоняет из вагона подростков, которые якобы не заплатили за проезд. Те же в свою очередь доказывали, что купили электронный билет, демонстрируя его на экране смартфона.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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