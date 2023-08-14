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Неделя будет жаркой: на Днепр надвигается антициклон Lotte

Сегодня 06:45
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Жара продержится еще долго.

Новости Днепра про Неделя будет жаркой: на Днепр надвигается антициклон Lotte

В Украину идет антициклон Lotte, который с 14 августа принесет сухую солнечную погоду практически повсюду.

В большинстве областей Украины, в частности, на Днепропетровщине, максимальная температура воздуха будет составлять +27 +33 градуса.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Маковей открывает жаркую неделю в Украине. Все же согласитесь – слишком много жары не было этим летом, – написала она.

По ее словам, жара будет держаться в Днепре и области еще долго.

Новости Днепра про Неделя будет жаркой: на Днепр надвигается антициклон Lotte

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