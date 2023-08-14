Неделя будет жаркой: на Днепр надвигается антициклон Lotte

По ее словам, жара будет держаться в Днепре и области еще долго.

Маковей открывает жаркую неделю в Украине. Все же согласитесь – слишком много жары не было этим летом, – написала она.

В большинстве областей Украины, в частности, на Днепропетровщине, максимальная температура воздуха будет составлять +27 +33 градуса.

В Украину идет антициклон Lotte, который с 14 августа принесет сухую солнечную погоду практически повсюду.

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