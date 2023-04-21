Сегодня некоторые жители в Днепре остались без воды: адреса и причина

Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, работы проводятся на ул. Алана Шепарда, 7 и ул. Сичеславская, 6, поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в субботу и вторник будут выключать свет на 9 часов: адреса.
Читайте также:
Автор:
Важная информация!
В Днепре разыскивают 20-летнего парня.
Несмотря на дождливую и не слишком теплую погоду за окном…
Сегодня, 21 апреля, в Днепре на улице Кости Пестушко горел…
Важная информация!
В Днепре разыскивают 20-летнего парня.
Несмотря на дождливую и не слишком теплую погоду за окном в Днепре уже «проснулись» клещи. Активность они начинают проявлять, когда температура воздуха прогревается до +12-15 градусов тепла. Поэтому отправляясь на прогулку в парк или загород необходимо побеспокоится о том, чтобы…
Сегодня, 21 апреля, в Днепре на улице Кости Пестушко горел одноэтажный жилой дом.
В Днепре врачи нелегально выписывали рецепты на психотропы.
Сегодня, 21 апреля, в Днепре в районе перекрестка улиц Леваневского и Гомельской местные жители обнаружили тело мужчины.
В Днепре некоторые троллейбусы изменят движение из-за перекрытия Амурского моста.
На календаре – апрель.
В Днепре идет строительство новых ЖК и торговых центров. В зданиях будут не только квартиры для проживания, но и помещения под офис, магазины, спортзалы, детские сады и зеленые зоны на крышах.
В этом году из-за войны на морские пляжи людей не будут пускать.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!