Сегодня некоторые жители в Днепре остались без воды: адреса и причина

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в субботу и вторник будут выключать свет на 9 часов: адреса.

Так, работы проводятся на ул. Алана Шепарда, 7 и ул. Сичеславская, 6, поэтому прекращено водоснабжение:

Сегодня, 21 апреля, в Днепре на улице Кости Пестушко горел…

Несмотря на дождливую и не слишком теплую погоду за окном…

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