В Днепре горел дом: погиб дедушка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 07:45.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома – огнем охвачены жилые комнаты и крыша.
Возгорание локализовали в 08:53 и ликвидировали в 09:37.
Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель, перекрытия и конструкции крыши. Общая площадь пожара составила 70 кв. м.
К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 72-летнего дедушки без признаков жизни.
К месту вызова привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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