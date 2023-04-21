В Днепре горел дом: погиб дедушка

Сегодня, 21 апреля, в Днепре на улице Кости Пестушко горел одноэтажный жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 07:45.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома – огнем охвачены жилые комнаты и крыша.

Возгорание локализовали в 08:53 и ликвидировали в 09:37.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, мебель, перекрытия и конструкции крыши. Общая площадь пожара составила 70 кв. м.

К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 72-летнего дедушки без признаков жизни.

К месту вызова привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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