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У Дніпрі палав будинок: загинув дідусь

Сьогодні 14:15
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Сьогодні, 21 квітня, у Дніпрі на вулиці Кості Пестушка горів одноповерховий житловий будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі палав будинок: загинув дідусь

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 07:45.

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку – вогнем охоплені житлові кімнати та дах.

Займання локалізували о 08:53 та ліквідували о 09:37.

Новости Днепра про У Дніпрі палав будинок: загинув дідусь

Новости Днепра про У Дніпрі палав будинок: загинув дідусь

Вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі, перекриття та конструкції даху. Загальна площа пожежі склала 70 кв. м.

На жаль, під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло 72-річного дідуся без ознак життя.

До місця виклику залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі палав будинок: загинув дідусь

Новости Днепра про У Дніпрі палав будинок: загинув дідусь

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Новости Днепра про У Дніпрі палав будинок: загинув дідусьУкраїнська

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