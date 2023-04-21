У Дніпрі палав будинок: загинув дідусь

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 07:45.
Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку – вогнем охоплені житлові кімнати та дах.
Займання локалізували о 08:53 та ліквідували о 09:37.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі, перекриття та конструкції даху. Загальна площа пожежі склала 70 кв. м.
На жаль, під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло 72-річного дідуся без ознак життя.
До місця виклику залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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