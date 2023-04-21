Стало известно, как будет курсировать транспорт, когда перекроют Амурский мост - Днепр Инфо
Стало известно, как будет курсировать транспорт, когда перекроют Амурский мост
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Сегодня 13:14

В Днепре некоторые троллейбусы изменят движение из-за перекрытия Амурского моста.

Новости Днепра про Стало известно, как будет курсировать транспорт, когда перекроют Амурский мост

В Днепре перекроют на несколько дней Амурский мост. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Днепровского горсовета. Движение транспорта будет остановлено с 18.00 28 апреля до 6.00 2 мая.

В департаменте транспорта сообщили, как будет курсировать транспорт при перекрытии моста.

Так, с 29 апреля по 1 мая электротранспорт будет курсировать следующим образом:

  • Трамвайные маршруты №6 и №9 не будут работать.
  • Троллейбусный маршрут №3 будет курсировать по измененной схеме движения: ул. Холодильная – Новый мост – Речной вокзал.
  • Троллейбусный маршрут №15 при перекрытии будет работать по измененной схеме движения: ул. Каштанова – Новый мост – ул. Европейский.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на три дня перекроют Амурский мост. За это время отремонтируют дорожное покрытие. Рядом с местом проведения работ установят ограждение, предупреждающие знаки, а также обеспечат движение пешеходов.

Новости Днепра про Стало известно, как будет курсировать транспорт, когда перекроют Амурский мост

Новости Днепра про Стало известно, как будет курсировать транспорт, когда перекроют Амурский мост

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