Стало известно, как будет курсировать транспорт, когда перекроют Амурский мост

В Днепре некоторые троллейбусы изменят движение из-за перекрытия Амурского моста.

В Днепре перекроют на несколько дней Амурский мост. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Днепровского горсовета. Движение транспорта будет остановлено с 18.00 28 апреля до 6.00 2 мая.

В департаменте транспорта сообщили, как будет курсировать транспорт при перекрытии моста.

Так, с 29 апреля по 1 мая электротранспорт будет курсировать следующим образом:

Трамвайные маршруты №6 и №9 не будут работать.

Троллейбусный маршрут №3 будет курсировать по измененной схеме движения: ул. Холодильная – Новый мост – Речной вокзал.

Троллейбусный маршрут №15 при перекрытии будет работать по измененной схеме движения: ул. Каштанова – Новый мост – ул. Европейский.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на три дня перекроют Амурский мост. За это время отремонтируют дорожное покрытие. Рядом с местом проведения работ установят ограждение, предупреждающие знаки, а также обеспечат движение пешеходов.

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