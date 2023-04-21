В Днепре перекроют на несколько дней Амурский мост. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Днепровского горсовета. Движение транспорта будет остановлено с 18.00 28 апреля до 6.00 2 мая.
В департаменте транспорта сообщили, как будет курсировать транспорт при перекрытии моста.
Так, с 29 апреля по 1 мая электротранспорт будет курсировать следующим образом:
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на три дня перекроют Амурский мост. За это время отремонтируют дорожное покрытие. Рядом с местом проведения работ установят ограждение, предупреждающие знаки, а также обеспечат движение пешеходов.
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