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Сегодня ночью враг применил БпЛА, — Генштаб

Сегодня 08:30
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ВСУ отбили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

Новости Днепра про Сегодня ночью враг применил БпЛА, - Генштаб

За прошедшие сутки российская федерация нанесла 23 авиационных удара. Сегодня ночью враг применил около 10 БпЛА типа «Шахед-136» (информация уточняется), 8 из которых уничтожены нашими защитниками.

Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

«Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой», — отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

За прошедшие сутки противник обстрелял населенные пункты Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка и Павловка – Сумской, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Домашнее на Харьковщине.

На Купянском направлении минувшие сутки вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы в очередной раз подверглись Стельмаховке, Невскому, Диброву и Белогоровке Луганской области и Ивановке, Верхнекаменному и Спорному на Донетчине.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменка, Первомайское и Невельское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Керамик, Степное, Каменку, Тонечко, Северное, Карловку, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Максимилианивке, Георгиевке, Марьинке, Победе и Новомихайловке.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.

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Новости Днепра про Сегодня ночью враг применил БпЛА, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Сегодня ночью враг применил БпЛА, - ГенштабРусский

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