Сегодня ночью враг применил БпЛА, — Генштаб

За прошедшие сутки российская федерация нанесла 23 авиационных удара. Сегодня ночью враг применил около 10 БпЛА типа «Шахед-136» (информация уточняется), 8 из которых уничтожены нашими защитниками.
Также российские агрессоры совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
«Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой», — отметили в Генштабе.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
За прошедшие сутки противник обстрелял населенные пункты Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка и Павловка – Сумской, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Домашнее на Харьковщине.
На Купянском направлении минувшие сутки вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы в очередной раз подверглись Стельмаховке, Невскому, Диброву и Белогоровке Луганской области и Ивановке, Верхнекаменному и Спорному на Донетчине.
В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.
Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменка, Первомайское и Невельское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Керамик, Степное, Каменку, Тонечко, Северное, Карловку, Первомайское и Невельское.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Максимилианивке, Георгиевке, Марьинке, Победе и Новомихайловке.
На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления противника.
Читайте также:
Автор:
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК…
21 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию…
17 апреля 2023 во время выполнения боевого задания вблизи н.п.…
Сьогодні, 20 квітня, ворог обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району.
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на ул. Центральная, 7, что в поселке Партизанское.
21 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
17 апреля 2023 во время выполнения боевого задания вблизи н.п. Кременная Луганской области погиб младший сержант Национальной гвардии Украины Андрей Касенюк.
Захватите с собой зонт!
Сьогодні, 20 квітня, ворог обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району.
Трагический случай произошел в городе Легница на западе Польши.
Лавочки на Монастырском острове убрали временно. Сделали это не инопланетяне, о которых вчера шутили в Киеве, а коммунальщики. Скамейки уже скоро вернут.
Ушел из жизни ветеринар Павел Иванович Лопата. Он был одним из основателей и ведущих врачей ветеринарной клиники и аптеки “На Рабочей”
Водоснабжение в Днепре отсутствует на некоторых улицах из-за аварийных работ.
Военные уничтожили три пункта управления оккупантов, а за Бахмут в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!