Стало відомо, як курсуватиме транспорт під час перекриття Амурського мосту

У Дніпрі перекриють на декілька днів Амурський міст. Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті Дніпровської міськради. Рух транспорту зупинять з 18.00 28 квітня до 6.00 2 травня.
У департаменті транспорту повідомили, як буде курсувати транспорт під час перекриття мосту.
Так, з 29 квітня до 1 травня електротранспорт курсуватиме наступним чином:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на три дні перекриють Амурський міст. За цей час мають відновити дорожнє покриття. Поруч з місцем проведення робіт встановлять огорожу, попереджувальні знаки, а також забезпечать рух пішоходів.
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