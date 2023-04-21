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Стало відомо, як курсуватиме транспорт під час перекриття Амурського мосту

Сьогодні 13:14
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У Дніпрі деякі тролейбуси змінять рух через перекриття Амурського мосту.

Новости Днепра про Стало відомо, як курсуватиме транспорт під час перекриття Амурського мосту

У Дніпрі перекриють на декілька днів Амурський міст. Про це йдеться в розпорядженні, опублікованому на сайті Дніпровської міськради. Рух транспорту зупинять з 18.00 28 квітня до 6.00 2 травня. 

У департаменті транспорту повідомили, як буде курсувати транспорт під час перекриття мосту.

Так, з 29 квітня до 1 травня електротранспорт курсуватиме наступним чином:

  • Трамвайні маршрути №6 та №9 не працюватимуть.
  • Тролейбусний маршрут №3 курсуватиме за зміненою схемою руху: вул. Холодильна – Новий міст – Річковий вокзал.
  • Тролейбусний маршрут №15 під час перекриття працюватиме за зміненою схемою руху: вул. Каштанова – Новий міст – вул. Європейська.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі на три дні перекриють Амурський міст. За цей час мають відновити дорожнє покриття. Поруч з місцем проведення робіт встановлять огорожу, попереджувальні знаки, а також забезпечать рух пішоходів. 

Новости Днепра про Стало відомо, як курсуватиме транспорт під час перекриття Амурського мосту

Новости Днепра про Стало відомо, як курсуватиме транспорт під час перекриття Амурського мосту

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