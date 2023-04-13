У Дніпрі майже на тиждень можуть перекрити рух на Амурському мосту 

Про це йдеться в проєкті розпорядження міського голови, яке опублікували на сайті міськради.
За планом, у Дніпрі мають на 5 днів перекрити рух транспорту на Амурському мосту. Це пов’язано з ремонтними роботами на переправі. За цей час там замінять дорожнє покриття.
Зазначимо, що розпорядження ще не підписане. Якщо його схвалять, то ремонтні роботи мають розпочатися о 18 годині 28 квітня та закінчитися о 6 ранку 2 травня. На цей період рух транспорту на мосту буде зупинено.
У проєкті зазначено, що по периметру зони виконання робіт встановлять попереджувальні дорожні знаки та огорожі. Також повинні забезпечити безпечний рух пішоходів. Крім цього, мають погодити з патрульною поліціїєю схему об’їзду транспорту.
Нагадаємо, у Дніпрі можуть також перекрити частину Криворізького шосе на перехресті з вулицею Криворізькою, а також вулицю на лівому березі.
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