Переходили на «красный»: в Днепре на Калиновой сбили бабушку с ребенком

Пожалуйста, будьте осторожны и внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения!

Все обстоятельства ДТП будут выяснять полицейские.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

На место аварии оперативно вызвали медиков и правоохранителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Днепре сегодня, 21 апреля, на Калиновой водитель Hyundai сбил бабушку и ребенка, которые переходили дорогу на красный сигнал светофора.

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