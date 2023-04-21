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Переходили на «красный»: в Днепре на Калиновой сбили бабушку с ребенком

Сегодня 12:11
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Будьте внимательны на дорогах!

Новости Днепра про Переходили на

В Днепре сегодня, 21 апреля, на Калиновой водитель Hyundai сбил бабушку и ребенка, которые переходили дорогу на красный сигнал светофора.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На место аварии оперативно вызвали медиков и правоохранителей.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. 

Все обстоятельства ДТП будут выяснять полицейские.

Видео момента:

Пожалуйста, будьте осторожны и внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения!

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