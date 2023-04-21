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Сьогодні деякі мешканці у Дніпрі залишилися без води: адреси та причина

Сьогодні 14:41
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У п'ятницю, 21 квітня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Сьогодні деякі мешканці у Дніпрі залишилися без води: адреси та причина

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, роботи тривають на вул. Алана Шепарда, 7 та вул. Січеславська, 6, тому припинено водопостачання:

  • вул. Алана Шепарда, 7, 9;
  • вул. Січеславська,  4, 6;
  • вул. Кобзаря, 2, 3, 4;
  • вул. Гетьманська, 7, 9;
  • просп. Миру, 25, 29;
  • вул. Рилєєва, 34д.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Сьогодні деякі мешканці у Дніпрі залишилися без води: адреси та причина

Новости Днепра про Сьогодні деякі мешканці у Дніпрі залишилися без води: адреси та причина

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в суботу та вівторок вимикатимуть світло на 9 годин: адреси.

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Новости Днепра про Сьогодні деякі мешканці у Дніпрі залишилися без води: адреси та причинаУкраїнська

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