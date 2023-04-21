Сьогодні деякі мешканці у Дніпрі залишилися без води: адреси та причина

Причина – проведення аварійних робіт.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, роботи тривають на вул. Алана Шепарда, 7 та вул. Січеславська, 6, тому припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в суботу та вівторок вимикатимуть світло на 9 годин: адреси.
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