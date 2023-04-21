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В Днепре на Леваневского нашли труп: что говорят в полиции

Сегодня 13:43
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Сегодня, 21 апреля, в Днепре в районе перекрестка улиц Леваневского и Гомельской местные жители обнаружили тело мужчины.
Новости Днепра про В Днепре на Леваневского нашли труп: что говорят в полиции

Фото иллюстративное.

На место вызвали правоохранителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что на вид умершему около 30-35 лет.

Мы обратились за комментарием в полицию. Там нам сообщили, что, предварительно, на теле не обнаружены телесные повреждения. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 48-летнего мужчину, которого искали больше недели, нашли мертвым.

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