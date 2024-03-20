Сегодня День весеннего равноденствия: что он значит и зачем нужно есть булочки в форме птиц

Журналисты dnepr.info узнали, что значит этот день, какие с ним связаны традиции и поверья.
С научной точки зрения в этот день происходит редкое астрономическое явление: центр Солнца пересекает небесный экватор и их точки пересечения называют точками равноденствий. Таким образом, только в этот день Северное и Южные полушария освещаются одинаково, поэтому по всему миру день длится одинаковое количество часов. Солнце ровно 12 часов находится над горизонтом и столько же – под горизонтом. Дата равноденствия «плавающая», зависит она от високосного года. Считается, что каждый такой год добавляет 6 часов ко дню равноденствия. Когда таких часов накапливается 24 – то дата равноденствия меняется. В этом году дата пока что осталась неизменной, как и в 2023 году равноденствие наступает 20 марта.
В этот день на Южном полушарии наступает астрономическая осень, а в Северном – весна. Длиться она будет до дня весеннего равноденствия, который наступает в июне.
В народе этот день называли солнцеворотом. Он считался точкой отсчета обновления в природе. С равноденствия начинал таять снег, на деревьях появлялись почки, птицы возвращались с юга.
В этот день пекли булочки или печенье в форме птиц. Ими угощали детей, а те – выбегали во двор и «запускали» их в небо. Подбросить и поймать «птичку» считалось хорошим знаком.
Хозяйки в качестве начинки в булочку клали разные фрукты, лук, перец и варенье. Считалось, что какая булочка попалась – такой и год будет.
Обычно наши предки придерживались определенных запретов в церковные праздники. День весеннего равноденствия праздник хоть и не церковный, но все равно люди считали его «волшебным» и старались придерживаться определенных запретов, чтобы не навлечь на себя беду. Так, в этот день нельзя было кричать на детей или обижать их.
Нельзя было отказывать в просьбах и помощи тем, кто с ними обратился. Считалось, что отказ накличет на отказавшего беды и неприятности, избавиться от которых будет очень сложно.
Также наши предки старались не думать о плохом – это могло привлечь в жизнь негатив.
Вечером из дому старались не выходить без особой надобности, а если уж приходилось – с собой обязательно брали горящую свечу. Ее свет должен был отпугнуть нечистую силу.
В этот день старались думать только о хорошем и позитивном. Еще в доме проводили уборку, считая, что это поможет убрать из помещения весь негатив и все плохое. Также чтобы избежать неприятностей целый год в этот день раньше ложились спать.
Больных людей в этот день легонько хлестали больного человека – наши предки считали, что это поможет «выгнать» болезнь. Аналогичную процедуру можно было сделать и со здоровым человеком – чтобы не болел.
В день равноденствия все старались примириться с теми, с кем были в ссоре.
Холодный вечер в этот день обещал заморозки в будущем, а мороз означал, что в ближайшие пять недель не стоит ждать тепла – погода будет холодной.
Прилет журавлей в день весеннего равноденствия обещал позднюю весну, но вместе с тем хороший урожай хлеба. Капель с крыш «прогнозировала» плодородный год.
Также считалось, что в этот день снятся вещие сны.
Веточки ивы в доме способны были защитить от нечистой силы, неприятностей и печали.
Влюбленные старались обязательно провести весь день или его какую-то часть вместе – это помогало укрепить чувства.
Помимо этого, можно было загадать желание – равноденствие считалось временем «волшебства».
Люди верили, что в день равноденствия и последующие 12 дней можно запрограммировать свою судьбу на ближайший год. Чтобы все запланированное сбылось – нужно взять белый лист бумаги и красным цветом написать на нем 7 желаний, свернуть, положить в красный конверт и оставить на 12 дней. Через время – достать список и прочитать вслух все написанное. Потом записку следует снова спрятать. Считается, что такой ритуал поможет исполнить задуманное.
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