С 1 января значительно возрастет стоимость получения водительского удостоверения: с 26 до 230 грн

В частности, речь идет о получении водительского удостоверения, сдаче теоретического и практического экзаменов, регистрации/перерегистрации транспортных средств.
Об этом стало известно из постановления Кабмина №1386 от 27 декабря «О внесении изменений в перечень платных услуг, предоставляемых подразделениями Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Государственной миграционной службы, и размер платы за их предоставление».
Изменения стоимости таковы:
Напомним, ранее мы писали, что Кабмин определил, как долго не будут повышать цены на электроэнергию.
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