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  • С 1 января значительно возрастет стоимость получения водительского удостоверения: с 26 до 230 грн

С 1 января значительно возрастет стоимость получения водительского удостоверения: с 26 до 230 грн

Сегодня 15:49
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С 1 января 2024 года в Украине значительно возрастет стоимость ряда сервисных услуг Министерства внутренних дел.

Новости Днепра про С 1 января значительно возрастет стоимость получения водительского удостоверения: с 26 до 230 грн

В частности, речь идет о получении водительского удостоверения, сдаче теоретического и практического экзаменов, регистрации/перерегистрации транспортных средств.

Об этом стало известно из постановления Кабмина №1386 от 27 декабря «О внесении изменений в перечень платных услуг, предоставляемых подразделениями Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Государственной миграционной службы, и размер платы за их предоставление».

Изменения стоимости таковы:

  • выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами повысилась с 26 до 230 грн;
  • прием теоретического экзамена – с 13 до 250 грн;
  • прием практического экзамена – с 13 до 420 грн;
  • регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок — с 200 до 350 грн.

Новости Днепра про С 1 января значительно возрастет стоимость получения водительского удостоверения: с 26 до 230 грн

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин определил, как долго не будут повышать цены на электроэнергию.

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Новости Днепра про С 1 января значительно возрастет стоимость получения водительского удостоверения: с 26 до 230 грнУкраїнська Новости Днепра про С 1 января значительно возрастет стоимость получения водительского удостоверения: с 26 до 230 грнРусский

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