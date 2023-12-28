Умер легендарный музыкант из Днепра

Печальное известие сообщил Вадим Демушкин, пишет «Днепр Вечерний».
Отмечается, что в последнее время 71-летний Александр Любченко тяжело болел, а 27 декабря его сердце остановилось.
Александр Любченко родился 26 сентября 1952 в Днепропетровске. Музыкой занимался с шести лет, а в подростковом возрасте играл на городских танцплощадках, подрабатывал в ресторанах. С 16 лет приступил к профессиональной карьере.
В конце 60-х впервые выступил на джаз-фестивале. Стал соло-гитаристом ансамбля «Водограй» областной филармонии. Позже часто играл в московских ансамблях и других областных филармониях.
В 1981 году Александр Любченко на первом в стране фестивале гитарной музыки был признан лучшим в двух номинациях: фламенко и джаз. В конце 80-х – начале 90-х годов сотрудничал с известным американским контрабасистом и композитором Сироне (Норис Джонс), с которым Александр познакомился на джаз-фестивале в Польше.
Последние руки преподавал игру на гитаре для юных музыкантов. Днепряне могли видеть Александра Любченко на фестивалях «Джаз на Днепре», которые проходили несколько лет подряд еще до войны.
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