Умер легендарный музыкант из Днепра

Известный гитарист-виртуоз Александр Любченко скончался на 71-м году жизни.

Печальное известие сообщил Вадим Демушкин, пишет «Днепр Вечерний».

Отмечается, что в последнее время 71-летний Александр Любченко тяжело болел, а 27 декабря его сердце остановилось.

Александр Любченко родился 26 сентября 1952 в Днепропетровске. Музыкой занимался с шести лет, а в подростковом возрасте играл на городских танцплощадках, подрабатывал в ресторанах. С 16 лет приступил к профессиональной карьере.

В конце 60-х впервые выступил на джаз-фестивале. Стал соло-гитаристом ансамбля «Водограй» областной филармонии. Позже часто играл в московских ансамблях и других областных филармониях.

В 1981 году Александр Любченко на первом в стране фестивале гитарной музыки был признан лучшим в двух номинациях: фламенко и джаз. В конце 80-х – начале 90-х годов сотрудничал с известным американским контрабасистом и композитором Сироне (Норис Джонс), с которым Александр познакомился на джаз-фестивале в Польше.

Последние руки преподавал игру на гитаре для юных музыкантов. Днепряне могли видеть Александра Любченко на фестивалях «Джаз на Днепре», которые проходили несколько лет подряд еще до войны.

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