З 1 січня значно зросте вартість отримання водійського посвідчення: з 26 до 230 грн

З 1 січня 2024 року в Україні значно зросте вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, йдеться про отримання водійського посвідчення, сдачу теоретичного та практичного іспитів, реєстрацію/перереєстрацію транспортних засобів.

Про це стало відомо з постанови Кабміну №1386 від 27 грудня “Про внесення змін до переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання”.

Отже, зміни вартості такі:

видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;

прийом теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн;

прийом практичного іспиту – з 13 до 420 грн;

реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок – з 200 до 350 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабмін визначив, як довго не будуть підвищувати ціни на електроенергію.

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