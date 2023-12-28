В Днепре на Поля заметили «восстание» биотуалета (ФОТО)

Он вырывал из земли деревья, «разбрасывал» мусорные баки, сносил торговые павильоны и т.д. Но и это не все.
Так, на проспекте Александра Поля сильный ветер «вытолкал» биотуалет на проезжую часть.
Фото опубликовал в Facebook днепрянин Сергей Молчанов.
Отметим, биотуалет установили возле укрытия на остановке общественного транспорта, но ветер был такой силы, что он временно «сменил прописку».
Иду по дороге, и тут мне препятствует туалет и сам выкатывает на проезжую часть. Пришлось оттаскивать его немного назад, – написал Сергей Молчанов.
В комментариях под постом горожане шутят: «Так он на самовыгуле», «Восстание машин из дерьма», «Самоходный туалет» и т.д.
Напомним, шквальный ветер будет бушевать в Днепре и сегодня, и завтра, порывы достигнут 15-20 м/с.
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