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В Днепре на Поля заметили «восстание» биотуалета (ФОТО)

Сегодня 11:40
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Вчера, 27 декабря, в Днепре бушевал ураганный ветер.
Новости Днепра про В Днепре на Поля заметили

Фото иллюстративное.

Он вырывал из земли деревья, «разбрасывал» мусорные баки, сносил торговые павильоны и т.д. Но и это не все.

Так, на проспекте Александра Поля сильный ветер «вытолкал» биотуалет на проезжую часть.

Фото опубликовал в Facebook днепрянин Сергей Молчанов.

Отметим, биотуалет установили возле укрытия на остановке общественного транспорта, но ветер был такой силы, что он временно «сменил прописку».

Иду по дороге, и тут мне препятствует туалет и сам выкатывает на проезжую часть. Пришлось оттаскивать его немного назад, – написал Сергей Молчанов.

Новости Днепра про В Днепре на Поля заметили

В комментариях под постом горожане шутят: «Так он на самовыгуле», «Восстание машин из дерьма», «Самоходный туалет» и т.д.

Новости Днепра про В Днепре на Поля заметили

Новости Днепра про В Днепре на Поля заметили

Напомним, шквальный ветер будет бушевать в Днепре и сегодня, и завтра, порывы достигнут 15-20 м/с.

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