Россияне «смародерили» эмблему легендарного клуба из Днепра

Все знают, что наши «соседи» любят мародериты и воровать все, что попадется на глаза. В этот раз россияне замахнулись на «святое» и украли эмблему легендарного футбольного клуба из Днепра. Это подметил преданный фанат «Днепра» Владислав Титарев.
Так, узнаваемая в Украине и мире эмблема клуба «Днепр» стала логотипом юношеского ФК из Санкт-Петербурга под названием «Дачный». Что интересно, россияне полностью скопировали логотип, поменяв только название.
На странице питерского клуба отмечено, что расположен он на улице Народного ополчения, 155, а его воспитанники попадают в российский «Зенит» и другие известные команды РФ.
Наверное, россияне надеялись, что украинцы не полезут в «ВКонтакте» и не увидят этого позора.
Фанаты «Днепра» возмущены этим случаем и иронизируют над тем, что россияне воруют все, что не прибито к полу, а то, что прибито — откладывают на потом.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре хотят переименовать улицу Гладкова в честь известного днепровского футболиста.
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