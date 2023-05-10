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Россияне «смародерили» эмблему легендарного клуба из Днепра

Сегодня 12:49
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Футбольный клуб из Санкт-Петербурга украл эмблему "Днепра".

Новости Днепра про Россияне

Все знают, что наши «соседи» любят мародериты и воровать все, что попадется на глаза. В этот раз россияне замахнулись на «святое» и украли эмблему легендарного футбольного клуба из Днепра. Это подметил преданный фанат «Днепра» Владислав Титарев.

Так, узнаваемая в Украине и мире эмблема клуба «Днепр» стала логотипом юношеского ФК из Санкт-Петербурга под названием «Дачный». Что интересно, россияне полностью скопировали логотип, поменяв только название.

Новости Днепра про Россияне

На странице питерского клуба отмечено, что расположен он на улице Народного ополчения, 155, а его воспитанники попадают в российский «Зенит» и другие известные команды РФ.

Наверное, россияне надеялись, что украинцы не полезут в «ВКонтакте» и не увидят этого позора.

Фанаты «Днепра» возмущены этим случаем и иронизируют над тем, что россияне воруют все, что не прибито к полу, а то, что прибито — откладывают на потом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре хотят переименовать улицу Гладкова в честь известного днепровского футболиста.

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