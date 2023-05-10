Инженер Vodafone из Днепра навел российские ракеты на Днепропетровщину

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
По данным следствия, мужчина, работающий инженером Vodafone и обслуживающий базовые станции и транспортные сети, связанные с мобильной связью, сотрудничал с РФ. Он предоставлял вражеским спецслужбам важную информацию о передвижении войск и расположении частей НГУ.
В частности, 30 марта 2022 года он отправил своему куратору информацию о местонахождении воинской части НГУ с подписью «Вся военная связь здесь». А уже 3 апреля уехал в Павлоград, чтобы зафиксировать разрушение на железнодорожной станции Павлогад-1, которую россияне обстреляли 2 апреля.
На этом он не остановился и вернувшись в Днепр зафиксировал передвижение колонны военной техники.
Во время суда мужчина свою вину не признал и заявил, что вроде бы не сотрудничал с РФ.
Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 114-2 УКУ и приговорили к 10 годам лишения свободы. Осужденный изъявил желание войти в список лиц, которые могут быть переданы в Россию, в порядке обмена.
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