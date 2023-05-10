В пригороде Днепра на территории частного двора ползала метровая змея (ФОТО)

Они сообщили, что на территории их двора ползает огромная змея.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место, там в одной из хозяйственных построек они обнаружили метровую змею.
С помощью специального инструмента сотрудники ГСЧС словили ее. Пресмыкающееся вывезли за пределы населенного пункта.
Важно: сейчас период активности змей, поэтому будьте внимательны и смотрите под ноги!
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