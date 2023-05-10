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Росіяни “змародерили” емблему легендарного клубу із Дніпра

Сьогодні 12:49
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Футбольний клуб з Санкт-Петербургу вкрав емблему "Дніпра".

Новости Днепра про Росіяни

Усі знають, що наші “сусіди” люблять мародерити та красти все, що попадеться на очі. Цього разу росіяни замахнулися на “святе” та вкрали емблему легендарного футбольного клубу із Дніпра. Це помітив відданий фанат “Дніпра” Владислав Титарев.

Так, впізнавана в Україні та світі емблема клубу “Дніпро” стала логотипом юнацького ФК із Санкт-Петербурга під назвою “Дачний”. Що цікаво, росіяни повністю скопіювали логотип помінявши тільки назву. 

Новости Днепра про Росіяни

На сторінці пітєрського клубу зазначено, що розташований він на вулиці Народного ополчєнія, 155, а його вихованці начебто потрапляють в російський “Зеніт” та інші відомі команди РФ. 

Напевне, росіяни сподівалися, що українці не полізуть в “Вконтактє” і не побачать цієї ганьби. 

Фанати “Дніпра” обурені цим випадком та іронізують над тим, що росіяни крадуть все, що не прибито до підлоги, а те що прибито – відкладають на потім. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі хочуть перейменувати вулицю Гладкова на честь відомого дніпровського футболіста. 

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