Россияне попали в склад с водой в Кривом Роге и убили 7 работников: кем были погибшие

Кроме дома, ночью россияне попали в состав с бутилированной водой. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко. Он отметил, что на предприятии работало 25 человек. В частности, хранившиеся здесь напитки развозили жителям Херсонщины, которые остались без централизованного водоснабжения.
Всего из-под завалов состава извлекли тела семи работников, которые были на ночной смене. Самому младшему погибшему было всего 17 лет.
Местное криворожское издание Свої рассказало детали о четырех работниках, найденных под завалами склада.
Виктор Толстов, 23 года. Человек с добрым и искренним сердцем. У него остались мама и сестра.
Антон Бабич, 21 год. Душа компании. С ним погибли два его друга.
17-летний Андрей Рихель – самый молодой из погибших. Известно, что он только что окончил школу.
20-летний Владислав Кузнецов.
Также среди погибших на складе – Даниил Корнилов. Ему был всего 21 год. Парень работал на этом предприятии. У него остались жена и маленький сынишка, которому год и три месяца.
Напомним, ранее мы рассказывали о супругах учителей, погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу. В общей сложности, россияне этой ночью убили 11 человек, еще 25 получили ранения.
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