Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россияне попали в склад с водой в Кривом Роге и убили 7 работников: кем были погибшие

Россияне попали в склад с водой в Кривом Роге и убили 7 работников: кем были погибшие

Сегодня 17:37
просмотров

Россияне убили в Кривом Роге 11 человек.

 

Новости Днепра про Россияне попали в склад с водой в Кривом Роге и убили 7 работников: кем были погибшие

Кроме дома, ночью россияне попали в состав с бутилированной водой. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко. Он отметил, что на предприятии работало 25 человек. В частности, хранившиеся здесь напитки развозили жителям Херсонщины, которые остались без централизованного водоснабжения.

Всего из-под завалов состава извлекли тела семи работников, которые были на ночной смене. Самому младшему погибшему было всего 17 лет.

Местное криворожское издание Свої рассказало детали о четырех работниках, найденных под завалами склада.

Виктор Толстов, 23 года. Человек с добрым и искренним сердцем. У него остались мама и сестра.

Новости Днепра про Россияне попали в склад с водой в Кривом Роге и убили 7 работников: кем были погибшие

Антон Бабич, 21 год. Душа компании. С ним погибли два его друга.

Новости Днепра про Россияне попали в склад с водой в Кривом Роге и убили 7 работников: кем были погибшие

17-летний Андрей Рихель – самый молодой из погибших. Известно, что он только что окончил школу.

Новости Днепра про Россияне попали в склад с водой в Кривом Роге и убили 7 работников: кем были погибшие

20-летний Владислав Кузнецов.

Новости Днепра про Россияне попали в склад с водой в Кривом Роге и убили 7 работников: кем были погибшие

Также среди погибших на складе – Даниил Корнилов. Ему был всего 21 год. Парень работал на этом предприятии. У него остались жена и маленький сынишка, которому год и три месяца.

Новости Днепра про Россияне попали в склад с водой в Кривом Роге и убили 7 работников: кем были погибшие

Напомним, ранее мы рассказывали о супругах учителей, погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу. В общей сложности, россияне этой ночью убили 11 человек, еще 25 получили ранения.

Читайте також:

Новости Днепра про Россияне попали в склад с водой в Кривом Роге и убили 7 работников: кем были погибшиеУкраїнська Новости Днепра про Россияне попали в склад с водой в Кривом Роге и убили 7 работников: кем были погибшиеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Получил тяжелое ранение возле Бахмута: в больнице Днепра спасли 21-летнего солдата-сироту
    Новости Днепра
    Сегодня 17:55
    Получил тяжелое ранение возле Бахмута: в больнице Днепра спасли 21-летнего солдата-сироту

    Спасибо врачам за спасение наших Героев!

    Когда нужно проверять газовый счетчик жителям Днепра и нужно ли за это платить
    Новости Днепра
    Сегодня 17:43
    Когда нужно проверять газовый счетчик жителям Днепра и нужно ли за это платить

    С июня месяца в Днепре и по всей Украине возобновились…

    Водителя зажало в салоне: в Днепре фура врезалась в дерево
    Новости Днепра
    Сегодня 16:45
    Водителя зажало в салоне: в Днепре фура врезалась в дерево

    Грузовик влетел в дерево.

    Их убила россия: в сети показали фото погибших в результате удара по Кривому Рогу
    Новости Днепра
    Сегодня 15:43
    Их убила россия: в сети показали фото погибших в результате удара по Кривому Рогу

    Красивые и молодые. Казалось бы, вся жизнь впереди, но россияне…

    Последние новости

    Получил тяжелое ранение возле Бахмута: в больнице Днепра спасли 21-летнего солдата-сироту
    Получил тяжелое ранение возле Бахмута: в больнице Днепра спасли 21-летнего солдата-сироту

    Спасибо врачам за спасение наших Героев!

    Сегодня 17:55
    0
    просмотров
    Когда нужно проверять газовый счетчик жителям Днепра и нужно ли за это платить
    Когда нужно проверять газовый счетчик жителям Днепра и нужно ли за это платить

    С июня месяца в Днепре и по всей Украине возобновились проверки приборов учета: воды, газа и тепла. Напомним, в апреле 2022 года Кабинетом Министров было принято постановление, разрешающее не проверять счетчики во время военного положения. Обслуживающие компании должны были принимать…

    Сегодня 17:43
    просмотров
    Водителя зажало в салоне: в Днепре фура врезалась в дерево
    Водителя зажало в салоне: в Днепре фура врезалась в дерево

    Грузовик влетел в дерево.

    Сегодня 16:45
    просмотров
    На Херсонщине в воде нашли холерную и кишечную палочки, — Госэкоинспекция
    На Херсонщине в воде нашли холерную и кишечную палочки, — Госэкоинспекция

    Риск возникновения заболеваний есть, но все в норме.

    Сегодня 16:15
    просмотров
    Их убила россия: в сети показали фото погибших в результате удара по Кривому Рогу
    Их убила россия: в сети показали фото погибших в результате удара по Кривому Рогу

    Красивые и молодые. Казалось бы, вся жизнь впереди, но россияне отняли ее.

    Сегодня 15:43
    1
    просмотров
    Мужчину выбросило на улицу взрывом: патрульные показали первые минуты по прилету в Кривом Роге
    Мужчину выбросило на улицу взрывом: патрульные показали первые минуты по прилету в Кривом Роге

    Люди бежали из горящего дома через балконы.

    Сегодня 15:36
    0
    просмотров
    Где отдохнуть неподалеку Днепре: местные «Мальдивы», голубое озеро и лес рядом
    Где отдохнуть неподалеку Днепре: местные «Мальдивы», голубое озеро и лес рядом

    Этим летом на пляжах Днепра купание запрещено в связи с военными действиями в стране. Окунуться в прохладную воду можно в карьерах, неподалеку от города. У каждого из них есть свои преимущества: прохладная вода, белый песок, возможность удить рыбу или нырять…

    Сегодня 15:06
    0
    просмотров
    В Днепре десятки домов остались без воды: почему и адреса
    В Днепре десятки домов остались без воды: почему и адреса

    Сегодня, 13 июня, в Днепре десятки домов остались без воды.

    Сегодня 14:56
    2
    просмотров
    Раненый криворожец помог спасти семью с детьми из дома, в который попала ракета
    Раненый криворожец помог спасти семью с детьми из дома, в который попала ракета

    13 июня по Кривому Рогу ударили ракетами.

    Сегодня 14:51
    просмотров
    Человека, которого искали в Кривом Роге под завалами, нашли мертвым: спасательная операция завершена
    Человека, которого искали в Кривом Роге под завалами, нашли мертвым: спасательная операция завершена

    К сожалению, количество погибших в результате удара по Кривому Рогу возросло до одиннадцати.

    Сегодня 14:31
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх