Росіяни поцілили по складу з водою в Кривому Розі та вбили 7 працівників: ким були загиблі

Росіяни вбили в Кривому Розі 11 людей.

Окрім будинку вночі росіяни поцілили в склад з бутильованою водою. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Він зазначив, що на підприємстві працювали 25 людей. Зокрема, напої, які тут зберігалися, розвозили мешканцям Херсонщини, котрі наразі залишилися без централізованого водопостачання.

Усього з-під завалів складу дістали тіла сімох працівників, які були на нічній зміні. Наймолодшому загиблому було всього 17 років.

Місцеве криворізьке видання Свої розповіло деталі про чотирьох працівників, яких знайшли під завалами складу.

Віктор Толстов, 23 роки. Людина з добрим та щирим серцем. У нього залишилися мама і сестра.

Антон Бабіч, 21 рік. Душа компанії. З ним загинули два його друга.

17-річний Андрій Рихель – наймолодший із загиблих. Відомо, що він тільки-но закінчив школу.

20-річний Владислав Кузнєцов

Також серед загиблих на складі – Данил Корнілов. Йому був лише 21 рік. Хлопець працював на цьому підприємстві. У нього залишилися дружина і маленький синочок, якому рік і три місяці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про подружжя вчителів, яке загинуло внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Загалом, росіяни цієї ночі вбили 11 людей, ще 25 отримали поранення.

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