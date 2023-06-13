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  • Росіяни поцілили по складу з водою в Кривому Розі та вбили 7 працівників: ким були загиблі

Росіяни поцілили по складу з водою в Кривому Розі та вбили 7 працівників: ким були загиблі

Сьогодні 17:37
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Росіяни вбили в Кривому Розі 11 людей.

 

Новости Днепра про Росіяни поцілили по складу з водою в Кривому Розі та вбили 7 працівників: ким були загиблі

Окрім будинку вночі росіяни поцілили в склад з бутильованою водою. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Він зазначив, що на підприємстві працювали 25 людей. Зокрема, напої, які тут зберігалися, розвозили мешканцям Херсонщини, котрі наразі залишилися без централізованого водопостачання. 

Усього з-під завалів складу дістали тіла сімох працівників, які були на нічній зміні. Наймолодшому загиблому було всього 17 років. 

Місцеве криворізьке видання Свої розповіло деталі про чотирьох працівників, яких знайшли під завалами складу. 

Віктор Толстов, 23 роки. Людина з добрим та щирим серцем. У нього залишилися мама і сестра. 

Новости Днепра про Росіяни поцілили по складу з водою в Кривому Розі та вбили 7 працівників: ким були загиблі

Антон Бабіч, 21 рік. Душа компанії. З ним загинули два його друга. 

Новости Днепра про Росіяни поцілили по складу з водою в Кривому Розі та вбили 7 працівників: ким були загиблі

17-річний Андрій Рихель – наймолодший із загиблих. Відомо, що він тільки-но закінчив школу. 

Новости Днепра про Росіяни поцілили по складу з водою в Кривому Розі та вбили 7 працівників: ким були загиблі

20-річний Владислав Кузнєцов 

Новости Днепра про Росіяни поцілили по складу з водою в Кривому Розі та вбили 7 працівників: ким були загиблі

Також серед загиблих на складі – Данил Корнілов. Йому був лише 21 рік. Хлопець працював на цьому підприємстві. У нього залишилися дружина і маленький синочок, якому рік і три місяці.

Новости Днепра про Росіяни поцілили по складу з водою в Кривому Розі та вбили 7 працівників: ким були загиблі

Нагадаємо, раніше ми розповідали про подружжя вчителів, яке загинуло внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Загалом, росіяни цієї ночі вбили 11 людей, ще 25 отримали поранення. 

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Новости Днепра про Росіяни поцілили по складу з водою в Кривому Розі та вбили 7 працівників: ким були загибліУкраїнська Новости Днепра про Росіяни поцілили по складу з водою в Кривому Розі та вбили 7 працівників: ким були загибліРусский

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