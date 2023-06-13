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Дніпрянин шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу

Сьогодні 14:05
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У Дніпрі затримали шпигуна.

Новости Днепра про Дніпрянин шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу

Про це повідомили в СБУ. 

Чоловік збирав інформацію про місця дислокації Сил оборони у Дніпрі, Новомосковську та Кам’янському. Дніпрянин мав доповісти своєму куратору про розташування тренувальних центрів та полігонів, де готували військових для контрнаступу. 

Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт. Для цього він особисто виходив на місцевість та слідкував за Силами оборони. За інформацію він отримував грошову винагороду, яку пересилали на карту. 

Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, якого два місяці тому завербували спецслужби РФ. Він отримав оперативний псевдонім «Геральт».

Силовики вийшли на шпигуна, бо він неодноразово світився в прокремлівських телеграм-каналах. Під час обшуків у нього знайшли техніку та інші докази роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Новости Днепра про Дніпрянин шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу

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Новости Днепра про Дніпрянин шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступуУкраїнська

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