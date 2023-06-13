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  • Їх вбила росія: у мережі показали фото загиблих у результаті удару по Кривому Рогу

Їх вбила росія: у мережі показали фото загиблих у результаті удару по Кривому Рогу

Сьогодні 15:43
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Красиві та молоді. Здавалося б, усе життя попереду, але російські нелюди відібрали його.

Новости Днепра про Їх вбила росія: у мережі показали фото загиблих у результаті удару по Кривому Рогу

Сьогодні росіяни обстріляли Кривий Ріг. Вдарили ракетами у декілька абсолютно мирних об’єктів у різних частинах міста. Влучили у житлову п’ятиповерхівку. Також поцілили в приватне та автомобільне підприємства, пошкодження є й у рятувальному підрозділі.

Ця підла атака забрала життя 11 людей. Серед них молоде подружжя – Давід і Ксенія Епельман. Їм було всього по 22 роки. Пара побралася минулого року.

Новости Днепра про Їх вбила росія: у мережі показали фото загиблих у результаті удару по Кривому Рогу

Новости Днепра про Їх вбила росія: у мережі показали фото загиблих у результаті удару по Кривому Рогу

Також сьогодні росіяни у Кривому Розі вбили Данила Корнілова. Йому був лише 21 рік. Хлопець працював на приватному підприємстві. У нього залишилися дружина і маленький синочок, якому рік і три місяці.

Новости Днепра про Їх вбила росія: у мережі показали фото загиблих у результаті удару по Кривому Рогу

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих!

Ми ніколи не пробачимо та обов’язково помстимося!

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Новости Днепра про Їх вбила росія: у мережі показали фото загиблих у результаті удару по Кривому РогуУкраїнська

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