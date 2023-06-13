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Поранений криворіжець допоміг врятувати сім’ю із дітьми з будинку, в який влучила ракета

Сьогодні 14:51
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13 червня по Кривому Рогу вдарили ракетами.

Новости Днепра про Поранений криворіжець допоміг врятувати сім'ю із дітьми з будинку, в який влучила ракета

Під ранок 13 червня мешканці Кривого Рогу здригнулися від потужних вибухів. Декілька ракет влучили в житловий квартал. Внаслідок прильоту загорілася п’ятиповерхівка. Криворіжець Артем, який разом з другом в момент атаки був в одній із квартир, врятував родину з дітьми. Про це пише Суспільне. 

За його словами, спочатку він почув гучний вибух, а потім побачив, як спалахнула пожежа. Під час ракетного удару Артем і його друг отримали поранення: від вибухової хвилі чоловіків посікло уламками скла.

Чоловіки не відразу змогли вибратися з квартири, бо двері було заблоковано. Рятуватися вирішили через балкон. Уже спускаючись з третього поверх вони помітили, що на другому поверсі знаходиться родина з дитиною. 

Ми з третього поверху почали спускатися по балкону, залізли на балкон другого поверху. Там була сім’я: хлопець, дружина і маленька дитина. Ми дитину в першу чергу чим можна обв’язали, спустили її на перший поверх, – розповів Артем.

Після цього вони допомогли жінці, а потім вже евакуювались самі. Унизу їх зустріли рятувальники. Друг Артема в лікарні, але його життю нічого не загрожує.

Патрульні теж показали, як рятували людей на місці прильоту. Мешканці пошкодженого будинку спускалися з балконів на простирадлах. Одного із чоловіків вибуховою хвилею викинуло з квартири аж на вулицю. Багато хто отримав осколкові поранення. 

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Новости Днепра про Поранений криворіжець допоміг врятувати сім'ю із дітьми з будинку, в який влучила ракетаУкраїнська Новости Днепра про Поранений криворіжець допоміг врятувати сім'ю із дітьми з будинку, в який влучила ракетаРусский

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