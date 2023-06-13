У Дніпрі десятки будинків залишилися без води: чому та адреси
У Дніпрі десятки будинків залишилися без води: чому та адреси
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Сьогодні, 13 червня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Олександра Кониського, 13; вул. Дніпровській, 64 (селище Новоолександрівка); вул. Центральній, 46 (селище Новоолександрівка) припинено водопостачання:
вул. Олександра Кониського, 13;
вул. Дніпровська (селище Новоолександрівка);
вул. Солов’їна (селище Новоолександрівка);
вул. Садова (селище Новоолександрівка);
вул. Залізнична (селище Новоолександрівка);
вул. Українська (селище Новоолександрівка);
вул. Центральна (селище Новоолександрівка);
пров. Тихий (селище Новоолександрівка);
пров. Кооперативний (селище Новоолександрівка).
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання:
вул. Софії Ковалевської, 77;
вул. Калинова, 112;
вул. Сергія Єфремова, 26.
Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
Також у зв’язку з відключенням електроенергії на ТРП на вул. Калиновій припинено водопостачання:
вул. Калинова, 102-116;
вул. Софії Ковалевської, 71-100.
Водопостачання буде відновлено після завершення робіт та відновлення електроживлення на ТРП.
А у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на просп. Богдана Хмельницького знижено тиск на верхніх поверхах:
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