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У Дніпрі десятки будинків залишилися без води: чому та адреси

Сьогодні 14:56
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Сьогодні, 13 червня, у Дніпрі десятки будинків залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі десятки будинків залишилися без води: чому та адреси

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Олександра Кониського, 13; вул. Дніпровській, 64 (селище Новоолександрівка); вул. Центральній, 46 (селище Новоолександрівка) припинено водопостачання:

  • вул. Олександра Кониського, 13;
  • вул. Дніпровська (селище Новоолександрівка);
  • вул. Солов’їна (селище Новоолександрівка);
  • вул. Садова (селище Новоолександрівка);
  • вул. Залізнична (селище Новоолександрівка);
  • вул. Українська (селище Новоолександрівка);
  • вул. Центральна (селище Новоолександрівка);
  • пров. Тихий (селище Новоолександрівка);
  • пров. Кооперативний (селище Новоолександрівка).

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах припинено водопостачання:

  • вул. Софії Ковалевської, 77;
  • вул. Калинова, 112;
  • вул. Сергія Єфремова, 26.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Також у зв’язку з відключенням електроенергії на ТРП на вул. Калиновій припинено водопостачання:

  • вул. Калинова, 102-116;
  • вул. Софії Ковалевської, 71-100.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт та відновлення електроживлення на ТРП.

А у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ПНС на просп. Богдана Хмельницького знижено тиск на верхніх поверхах:

  • вул. Гавриленка, 1, 2, 4, 4а, 4Б;
  • вул. Леоніда Стромцова, 1, 1a, 1Б, 3, 3а, 5а, 7;
  • просп. Богдана Хмельницького, 20, 20а, 20Б, 20в, 22, 22a 24, 24а, 24Б;
  • просп. Олександра Поля, 117, 119, 119а, 119Б,  121, 121a, 121Б, 121д, 123, 125, 125a, 127, 129, 129Б, 131, 131a, 131Б, 133, 135, 135a, 135Б, 137, 137a, 139, 141a.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт. 

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Новости Днепра про У Дніпрі десятки будинків залишилися без води: чому та адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі десятки будинків залишилися без води: чому та адресиРусский

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