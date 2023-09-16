Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россия может готовить повторные атаки на критическую инфраструктуру – разведка Британии

Россия может готовить повторные атаки на критическую инфраструктуру – разведка Британии

Сегодня 10:47
просмотров

Минобороны Великобритании считает, что россияне могут снова обстреливать критическую инфраструктуру Украины.

Новости Днепра про Россия может готовить повторные атаки на критическую инфраструктуру – разведка Британии

О такой вероятности говорится в последнем докладе Минобороны.

В период с октября по март 2022 года враг обстреливал ТЭЦ и другие критические объекты ракетами Х-101 (AS-23 KODIAK).

В ведомстве рассказали, что с апреля 2023 года Россия стала меньше использовать такое вооружение, но опасность сохраняется.

Существует реальная возможность того, что Россия снова сосредоточит это оружие против украинских инфраструктурных объектов зимой, – говорится в сообщении.

Последние подобные атаки наносились с территории РФ тактическими бомбардировщиками.

Читайте также:

Новости Днепра про Россия может готовить повторные атаки на критическую инфраструктуру – разведка БританииУкраїнська Новости Днепра про Россия может готовить повторные атаки на критическую инфраструктуру – разведка БританииРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Утром российские войска обстреливали Никопольщину
Новости Днепра
Сегодня 08:46
Утром российские войска обстреливали Никопольщину

Российские войска снова обстреливают мирные общины Никопольщины.

В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло
Новости Днепра
14.09.2023 09:00
В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло

Без паники!

Где в Днепре находился один из старейших храмов и что сейчас на его месте
Новости Днепра
12.09.2023 12:44
Где в Днепре находился один из старейших храмов и что сейчас на его месте

Одна из первых церквей в Днепре появилась в 1798 году.…

В небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 «шахедов»
Новости Днепра
11.09.2023 09:42
В небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 «шахедов»

Враг ночью и утром атаковал Днепропетровскую область ударными беспилотниками, управляемыми…

Последние новости

В Днепре на проспекте Героев произошел пожар
В Днепре на проспекте Героев произошел пожар

Сегодня рано утром на проспекте Героев Соборного района произошел пожар.

Сегодня 09:48
2
просмотров
Утром российские войска обстреливали Никопольщину
Утром российские войска обстреливали Никопольщину

Российские войска снова обстреливают мирные общины Никопольщины.

Сегодня 08:46
2
просмотров
В Днепре ясно и без осадков: прогноз погоды на 16 сентября
В Днепре ясно и без осадков: прогноз погоды на 16 сентября

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
2
просмотров
Появились вероятные графики стабилизационных отключений света в Днепре: что известно
Появились вероятные графики стабилизационных отключений света в Днепре: что известно

В сети появились ориентировочные графики отключений.

Вчера 22:00
10
просмотров
В Днепре заметили редкую фиолетовую пчелу, чей укус может убить (ФОТО)
В Днепре заметили редкую фиолетовую пчелу, чей укус может убить (ФОТО)

Опасную фиолетовую пчелу заметили в Днепре.

Вчера 21:17
7
просмотров
Будет штормить неделю: днепряне могут ощутить последствия мощной магнитной бури
Будет штормить неделю: днепряне могут ощутить последствия мощной магнитной бури

Метеозависимых людей штормит от магнитной бури.

Вчера 20:42
7
просмотров
Семейство крыс из Кривого Рога, ставших звездами сети, может переехать в Париж
Семейство крыс из Кривого Рога, ставших звездами сети, может переехать в Париж

Криворожские Рататуи могут переехать в Париж.

Вчера 20:03
5
просмотров
«Ударят по «Меноре» в Днепре с С-200″: россияне разгоняют фейк о провокациях на Рош га-Шана
«Ударят по «Меноре» в Днепре с С-200″: россияне разгоняют фейк о провокациях на Рош га-Шана

По данным вымышленных источников, Украина якобы готовит провокации на время празднования Рош га-Шана.

Вчера 19:23
11
просмотров
В Днепропетровской области на обочине дороги обнаружили мертвого велосипедиста: что известно
В Днепропетровской области на обочине дороги обнаружили мертвого велосипедиста: что известно

Причину смерти мужчины будут устанавливать судмедэксперты.

Вчера 18:16
8
просмотров
В Днепре за несколько месяцев разбили 12 колонок с водой
В Днепре за несколько месяцев разбили 12 колонок с водой

В Днепре чинят разбитые колонки с водой.

Вчера 17:56
10
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх