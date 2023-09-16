Россия может готовить повторные атаки на критическую инфраструктуру – разведка Британии

О такой вероятности говорится в последнем докладе Минобороны.
В период с октября по март 2022 года враг обстреливал ТЭЦ и другие критические объекты ракетами Х-101 (AS-23 KODIAK).
В ведомстве рассказали, что с апреля 2023 года Россия стала меньше использовать такое вооружение, но опасность сохраняется.
Существует реальная возможность того, что Россия снова сосредоточит это оружие против украинских инфраструктурных объектов зимой, – говорится в сообщении.
Последние подобные атаки наносились с территории РФ тактическими бомбардировщиками.
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