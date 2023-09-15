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Будет штормить неделю: днепряне могут ощутить последствия мощной магнитной бури

Сегодня 20:42
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Метеозависимых людей штормит от магнитной бури.

Новости Днепра про Будет штормить неделю: днепряне могут ощутить последствия мощной магнитной бури

Наивысшей мощности магнитная буря достигла 15 сентября, но последствия метеозависимые люди могут ощущать еще неделю. Об этом сообщает meteoagent.

Первая волна солнечной активности началась еще 11 сентября, а уже 12 числа буря ударила на 7 баллов, а сегодня 15 сентября ее мощность достигла аномальных 8 баллов.

Из хороших новостей – 16 сентября мощность бури снизится до 6 баллов, но последствия метеозависимые люди будут ощущать еще в течение нескольких дней. Последний удар придется на 23 сентября.

Во время магнитных бурь некоторые люди могут чувствовать:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Чтобы чувствовать себя лучше, в течение нескольких дней до и во время бури необходимо ограничить употребление тяжелой жирной пищи, алкоголя, энергетиков и других нездоровых продуктов. Следует исключить из своего рациона кофе и сигареты.

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