Штормитиме тиждень: дніпряни можуть відчути наслідки потужної магнітної бурі

Метеозалежних людей штормить від магнітної бурі.

Найвищої потужності магнітна буря досягла 15 вересня, але наслідки метеозалежні люди можуть відчувати ще тиждень. Про це повідомляє meteoagent.

Перша хвиля сонячної активності розпочалася ще 11 вересня, а вже 12 числа буря вдарила на 7 балів, а сьогодні 15 вересня її потужність досягла аномальних 8 балів.

З хороших новин – 16 вересня потужність бурі знизиться до 6 балів, але наслідки метеозалежні люди відчуватимуть ще протягом декількох днів. Останній удар прийдеться на 23 вересня. Під час магнітних бур деякі люди можуть відчувати: головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань. Щоб почуватися краще, за декілька днів та протягом бурі необхідно обмежити вживання важкої жирної їжі, алкоголю, енергетиків та інших нездорових продуктів. Варто виключити зі свого раціону каву та сигарети.

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