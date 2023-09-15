Штормитиме тиждень: дніпряни можуть відчути наслідки потужної магнітної бурі - Днепр Инфо
Штормитиме тиждень: дніпряни можуть відчути наслідки потужної магнітної бурі
просмотров
Сегодня 20:42

Метеозалежних людей штормить від магнітної бурі.

Новости Днепра про Штормитиме тиждень: дніпряни можуть відчути наслідки потужної магнітної бурі

Найвищої потужності магнітна буря досягла 15 вересня, але наслідки метеозалежні люди можуть відчувати ще тиждень. Про це повідомляє meteoagent.
 
Перша хвиля сонячної активності розпочалася ще 11 вересня, а вже 12 числа буря вдарила на 7 балів, а сьогодні 15 вересня її потужність досягла аномальних 8 балів. 
 

Читайте також:

Новости Днепра про Штормитиме тиждень: дніпряни можуть відчути наслідки потужної магнітної буріУкраїнська Новости Днепра про Штормитиме тиждень: дніпряни можуть відчути наслідки потужної магнітної буріРусский

Главные новости Днепра в Telegram
#

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

Завтра Землю накриє затяжна магнітна буря: триватиме три дні
Новини Дніпра
27.06.2023 16:22
Завтра Землю накриє затяжна магнітна буря: триватиме три дні

Готуйтеся!!!

Самопочуття погіршиться: Землю накриють потужні магнітні бурі через дивний вибух на Сонці
Світові новини
07.05.2023 14:52
Самопочуття погіршиться: Землю накриють потужні магнітні бурі через дивний вибух на Сонці

У травні планується серія потужних магнітних бурь, які накриють Землю…

У квітні Землю накриють п’ять магнітних бурь: як підготуватися
Новини Дніпра
26.03.2023 20:21
У квітні Землю накриють п’ять магнітних бурь: як підготуватися

У квітні на нас чекає 5 магнітних бурь.

Землю накрила потужна магнітна буря: як уберегти своє здоров’я
новини України
26.02.2023 09:30
Землю накрила потужна магнітна буря: як уберегти своє здоров’я

Сьогодні, 26 лютого, Землю накрила потужна магнітна буря. Вона триватиме…