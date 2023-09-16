Росія може готувати повторні атаки на критичну інфраструктуру – розвідка Британії

Про таку вірогідність йдеться в останній доповіді Міноборони.
В період з жовтня по березень 2022 року ворог обстрілював ТЕЦ та інші критичні об’єкти ракетами Х-101 (AS-23 KODIAK).
У відомстві розповіли, що з квітня 2023 року Росія стала менше використовувати таке озброєння, але небезпека зберігається.
Існує реальна можливість того, що Росія знову зосередить цю зброю проти українських інфраструктурних об’єктів взимку, – йдеться у повідомленні.
Останні такі атаки наносились з території РФ тактичними бомбардувальниками.
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