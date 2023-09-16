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Росія може готувати повторні атаки на критичну інфраструктуру – розвідка Британії

Сьогодні 10:47
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Міноборони Великобританії вважає, що росіяни можуть знов обстрілювати критичну інфраструктуру України.

Новости Днепра про Росія може готувати повторні атаки на критичну інфраструктуру - розвідка Британії

Про таку вірогідність йдеться в останній доповіді Міноборони.

В період з жовтня по березень 2022 року ворог обстрілював ТЕЦ та інші критичні об’єкти ракетами Х-101 (AS-23 KODIAK).

У відомстві розповіли, що  з квітня 2023 року Росія стала менше використовувати таке озброєння, але небезпека зберігається.

Існує реальна можливість того, що Росія знову зосередить цю зброю проти українських інфраструктурних об’єктів взимку, – йдеться у повідомленні.

Останні такі атаки наносились з території РФ тактичними бомбардувальниками.

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